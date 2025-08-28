В Уфе прошёл спортивный турнир «Пояс мужества»

В Уфе прошёл ежегодный спортивный турнир «Пояс мужества». Участниками стали 19 детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата. Традиция полюбилась уфимцам и дала возможность людям с ОВЗ приобщиться к активному образу жизни и обрести единомышленников.
В этом году это уже четвертый турнир. Площадкой стал парк «Кашкадан». В программу пятиборья вошли езда на расстояние, с препятствиями, стрельба из лука, лазерной винтовки и фигурное катание.
Также участниками соревнований стали спортсмены из Татарстана и Самарской области. В состязаниях за кожаный пояс боролись 15 мужчин и четыре женщины. Одна из них Эльза Янабаева из Чишминского района. К турниру готовилась ответственно, но ярко проявить себя удалось не во всех дисциплинах.