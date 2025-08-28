В Уфе прошёл спортивный турнир «Пояс мужества»

В Уфе прошёл ежегодный спортивный турнир «Пояс мужества». Участниками стали 19 детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата. Традиция полюбилась уфимцам и дала возможность людям с ОВЗ приобщиться к активному образу жизни и обрести единомышленников.

В этом году это уже четвертый турнир. Площадкой стал парк «Кашкадан». В программу пятиборья вошли езда на расстояние, с препятствиями, стрельба из лука, лазерной винтовки и фигурное катание.

Для чего это нужно? Наверное, чтобы объединять, привлекать, чтобы вели активный образ жизни, общение, знакомства. Чтобы жизнь была насыщенная. Ришат Аллагузин, председатель общества инвалидов г. Уфы

Для каждого спортсмена соревнования – это испытание себя. Это победить себя, идти вперед, посмотреть, насколько ты готов. И эта возможность есть у наших ребят, не зря турнир называется «Пояс мужества». Рима Баталова, 13-кратная паралимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, депутат Государственной Думы России

Также участниками соревнований стали спортсмены из Татарстана и Самарской области. В состязаниях за кожаный пояс боролись 15 мужчин и четыре женщины. Одна из них Эльза Янабаева из Чишминского района. К турниру готовилась ответственно, но ярко проявить себя удалось не во всех дисциплинах.