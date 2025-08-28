В Уфе открылась выставка молодых художников «Культурный код» — диалог традиций и актуальных творческих трендов. С 27 августа по 9 сентября городской центр «Артерия» стал площадкой для выставки современного искусства.

Студенты из более чем 15 регионов России покажут, как классика встречается с инновациями: живопись, графика, плакаты, фото и цифровые инсталляции на интерактивных экранах. В экспозиции сотня работ, от традиционных до экспериментальных.