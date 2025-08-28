Шпажистка из Башкирии победила на турнире «Звезды Балтики»

Шпажистка из Башкортостана Таисия Ларькина стала победительницей всероссийских соревнований. В Выборге прошел первый рейтинговый турнир нового фехтовального сезона «Звезды Балтики». Мероприятие собрало более 150 сильнейших шпажисток из разных регионов страны.
В полуфинальном бою Таисия встретилась с Софьей Барсуковой из Москвы. Встреча закончилась в пользу уфимки — 15:12. В решающем поединке Ларькина была сильнее Варвары Кашиной из Пермского края — 15:10. Тем самым башкирская фехтовальщица открыла список победителей нового фехтовального сезона.
Вскоре Таисия в составе сборной страны отправится на учебно-тренировочные сборы на озеро Круглое Московской области. После чего спортсменка выступит на Играх СНГ в Баку.