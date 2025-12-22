Уроженка Башкирии победила на турнире по муай-тай в Японии

Сибайская чемпионка по муай-тай Зарина Исламова вернулась в Башкортостан. В прошлом месяце спортсменка, проживающая в Таиланде, победила на международном турнире в Японии. Она досрочно завершила бой, нокаутировав соперницу из Камбоджи.

Также в этом году Зарина провела свой первый профессиональный бой по правилам кикбоксинга, где одержала победу над опытной соперницей. В январе спортсменка планирует провести титульный бой за пояс чемпионки мира по муай-тай по версии WMO.