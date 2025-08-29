В Башкирии родители могут взять выходной 1 сентября

В Башкирии родители могут взять выходной в День знаний, чтобы отвести ребёнка в школу. Он не положен автоматически – всё зависит от коллективного договора на работе. Если такой пункт прописан, день оплачивается. Если нет, родители могут оформить отпуск – как оплачиваемый, так и за свой счёт.