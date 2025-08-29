В Башкирии женщина избила и ограбила свою маму

В мае горожанка с супругом решила похитить имущество матери. Она воспользовалась доверием женщины, проникла в квартиру, где её супруг связал маму и нанёс ей травмы. Сама дочь закрыла матери рот кляпом и нанесла не менее 20 ударов в область лица. Мужчина воспользовался телефоном несчастной и оплатил товары на маркетплейсе на сумму более 67 тысяч рублей.