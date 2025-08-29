Ректор БГМУ встретился с первокурсниками-стобалльниками

Ректор БГМУ Валентин Павлов встретился с первокурсниками-стобалльниками. В медицинском вузе увеличилось число бюджетных мест, достигнув общей цифры в 1150. На треть стало больше желающих получить профессию врача.

Кроме того, в этом году самое большое количество студентов, набравших высший бал по ЕГЭ, за все годы приема в образовательное учреждение.

Первокурсникам также провели экскурсии по вузу и по студенческому кампусу Евразийского НОЦ, рассказали о том, какими будут для них годы учебы в медицинском университете. Также по окончании встречи вручили подарки сразу с заделом на профессию – хирургические костюмы, кроксы и фонендоскопы.