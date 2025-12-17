Радий Хабиров встретился с участниками юнармейских игр «Вызов»

Все вы нам очень дороги. Потому что вы, подрастающее поколение, через некоторое время будете отвечать за развитие республики, движение её вперёд. Основная наша цель – за те три дня, которые вы здесь проводите, дать вам определённые навыки и знания, прежде всего понимание того, что вы – граждане большого государства, Российской Федерации и что вы должны быть патриотами, защищать страну и жить её интересами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан