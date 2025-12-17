Радий Хабиров встретился с участниками юнармейских игр «Вызов»

Глава Башкортостана встретился с участниками Республиканских зимних юнармейских игр «Вызов». Соревнования проходят в парке «Патриот». В них приняли участие 36 команд – по шесть человек в каждой. Это воспитанники военно-патриотических клубов и члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В течение трёх дней ребята показали свои навыки и умения в части военно-медицинской, физической, строевой подготовки, по ориентированию на местности и в стрельбе. Радий Хабиров захотел лично встретиться с участниками игр, пообщаться и ответить на их вопросы.
Юнармейцы интересовались, где служил руководитель региона, какими качествами должен обладать настоящий мужчина и что ждёт республику в будущем. Глава Башкортостана кратко рассказал об основных направлениях развития региона, в том числе в сферах промышленности, здравоохранения, образования, формирования комфортной городской среды. Участники встречи обсудили и патриотическое воспитание молодёжи. Юнармейцы поделились своими впечатлениями.