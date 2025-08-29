В центре Уфы на «зебре» сбили подростка

На днях в Кировском районе Уфы произошло ДТП с пострадавшей. Авария случилась вечером напротив д. 50/4.

По данным ГАИ, 25-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Веста», следуя по улице Коммунистическая в сторону улицы Ленина, сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии подростка доставили в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи ее отпустили. В настоящее время начато административное расследование.