Стала известна программа фестиваля «Башкорт аты»

6 сентября в Баймакском района состоится Международный фестиваль «Башкорт аты». Спортивное мероприятие в этом году расширит спортивную программу.
Международный фестиваль «Башкорт аты» проводится уже четвертый год. Мероприятие является крупнейшим научно-просветительским и культурно-спортивным мероприятием, посвящённым сохранению и популяризации башкирской породы лошадей.
В этом году планируется провести турниры по мас-рестлингу и грэпплингу, корэш и башкирскому многоборью «Бәйге». Также участников и гостей ожидают стрельба из традиционного лука «Ирәндек мәргәне», пешая и конно-верховая, конноспортивные скачки.
Также в рамках фестиваля планируется провести финальные игры по волейболу среди мужских и женских команд Баймакского района и города Сибая и выполнение нормативов ГТО. Участники сыграют в национальную конную игру «Тенге алыу».
Помимо спортивных состязаний, в программу войдут грандиозный конный парад, театрализованное представление, выставка ремёсел, большой концерт звёзд башкирской эстрады.