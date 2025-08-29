В Уфе открылся конгресс по здравоохранению

В Уфе состоялось открытие Всероссийского конгресса «Территория качества и безопасности в здравоохранении. Система менеджмента качества в клинической практике». В течение двух дней в рамках мероприятия ведущие эксперты обсудят актуальные вопросы здравоохранения и оказания медицинской помощи, а также повышения продолжительности жизни и увеличения рождаемости.