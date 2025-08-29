В Башкирии открыли памятник бойцам, не вернувшимся из зоны СВО

Мемориал защитникам Отечества, не вернувшимся из зоны СВО, открыли в Бирске. Он создан на базе уже имеющегося памятника ветеранам боевых действий. Мемориальный комплекс был построен благодаря инициативе жен и матерей погибших воинов, а также активному участию местной власти, предпринимателей и бирян. На нем увековечены имена бойцов из Бирска и Бирского района.
Теперь его имя не только в памяти родных, но и на гранитной плите среди других героев. Супруг Анастасии Шаминой был мобилизован в 2022 году, а в августе 2024-го боец погиб при выполнении боевого задания.
Примеру бойцов последовали и жены. Не стали прятаться, наоборот, проявили инициативу в создании мемориала памяти. Обратились за помощью и не ожидали, что поддержит весь город.
Фигура солдата появилась здесь еще в 2005 году. Она была посвящена воинам-афганцам. Сегодня памятник дополнили большим мемориальным комплексом с восемью гранитными плитами. Теперь на них увековечены и имена 188 бойцов, погибших в зоне специальной военной операции.
От идеи до реализации прошло меньше года. За это время был создан проект, составлены списки погибших бойцов, собраны средства и выполнены все работы. Свой вклад внесли ветераны и участники СВО, семьи погибших, местные предприниматели и неравнодушные биряне. Совместными усилиями было собрано около 2,5 млн рублей.
Первый мемориальный комплекс, посвященный погибшим бойцам СВО, открылся меньше месяца назад в Стерлитамаке. По словам главы региона Радия Хабирова, большой мемориал, посвящённый героям СВО, планируют создать и в Уфе. На данный момент идет обсуждение проекта. К слову, такие обелиски и аллеи появятся в каждом муниципалитете республики.