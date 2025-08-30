Башкирия продолжает собирать гумпомощь для участников СВО

Ветераны боевых действий передали участникам СВО маскировочные сети, строительные инструменты и другую гумпомощь, о которой просили сами военнослужащие. Для волонтеров это далеко не первая поездка за ленточку.
Позади почти две тысячи километров. И считанные минуты остаются до встречи с земляками. Активисты «Боевого братства» Зилаирского района в очередной раз привозят военнослужащим из нашей республики всё самое необходимое. В сборе гуманитарной помощи также помогали волонтеры движения «Надёжный тыл Башкортостана».
Для ветерана боевых действий Венера Якупова это далеко не первая поездка на Донбасс, количество рейсов уже перевалило за 30. Компанию ему составляет давний знакомый Руслан. Чтобы быстрее доехать до своих ребят, сменяют друг друга за рулём.
Молодые бойцы встречают ветеранов как родных. И пусть на общение есть всего пара минут, успевают поделиться новостями и передать приветы и слова благодарности волонтёрам, которые помогают в сборе гумпомощи.
Следующая остановка — уже другое подразделение, где тоже служат наши ребята. Гумконвой здесь ждали, поэтому все вместе оперативно разгружают маскировочные сети, строительные инструменты, личные посылки. Помощь бойцам оказали и охотники Башкортостана.
Башкортостан поддерживает своих с первых дней спецоперации. В общей сложности сотни тысяч тонн гумпомощи собрали и передали жители республики своим защитникам. И сбор продолжается. Сейчас по заявкам бойцов идёт формирование уже 160-го башкирского гуманитарного каравана.