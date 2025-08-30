Башкирия продолжает собирать гумпомощь для участников СВО

Ветераны боевых действий передали участникам СВО маскировочные сети, строительные инструменты и другую гумпомощь, о которой просили сами военнослужащие. Для волонтеров это далеко не первая поездка за ленточку.

Позади почти две тысячи километров. И считанные минуты остаются до встречи с земляками. Активисты «Боевого братства» Зилаирского района в очередной раз привозят военнослужащим из нашей республики всё самое необходимое. В сборе гуманитарной помощи также помогали волонтеры движения «Надёжный тыл Башкортостана».

У кого-то тут война, у кого в тылу. Нам нужна общая Победа. Против нас весь блок НАТО практически. А ребята тут одни. Мы же не можем их оставить. Поэтому помогаем. Венер Якупов, заместитель руководителя Зилаирского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство»

Для ветерана боевых действий Венера Якупова это далеко не первая поездка на Донбасс, количество рейсов уже перевалило за 30. Компанию ему составляет давний знакомый Руслан. Чтобы быстрее доехать до своих ребят, сменяют друг друга за рулём.

Когда вот так передаешь посылки, и особенно если они именные, ты для этого человека сразу становишься самым дорогим человеком. Ты им посылку привез от родных. Частичку родины. Руслан, член первичного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Калининского района г. Уфы

Молодые бойцы встречают ветеранов как родных. И пусть на общение есть всего пара минут, успевают поделиться новостями и передать приветы и слова благодарности волонтёрам, которые помогают в сборе гумпомощи.

Огромное спасибо родному Башкортостану. Всем, кто не остался в стороне. С данным сообществом работаем впервые, нам сказали, что они могут помочь. Мы ценим это и выражаем благодарность. позывной «Торпедо»

Следующая остановка — уже другое подразделение, где тоже служат наши ребята. Гумконвой здесь ждали, поэтому все вместе оперативно разгружают маскировочные сети, строительные инструменты, личные посылки. Помощь бойцам оказали и охотники Башкортостана.

Когда письма получают бойцы, они их носят с собой. Знают, что их ждут дома. В Зилаире у нас женщины начали антидроновые плащи шить, которые помогают нашим бойцам ночью скрытно передвигаться. А значит, они живыми вернуться домой. позывной «Сэнсэй»