В Уфе состоялся фестиваль «Молочная страна»

Праздник, который давно вышел за рамки своего названия. Жители Уфы и гости столицы могли сегодня не только испробовать молоко местных производителей, но и полакомиться мёдом, продегустировать кумыс и приобрести фермерские овощи. Для маленьких гостей работали интерактивные площадки и аниматоры.

Если молочные реки и существуют, то только здесь. Приветственный стаканчик для каждого. 13 тонн натурального напитка. Ушло всё до капли. Гости смакуют и молоко, и сам праздник.

Все башкирские молочные производители в одном месте. Йогурты, творог, сыры. Праздник не только со вкусом, но и со смыслом. А разве можно придумать лакомство полезнее, чем мёд? Фестиваль собрал лучших пчеловодов со всей республики.

Сладкое лакомство от дяди Володи и нуримановских пчёл. Второй год погода не даёт труженицам разгуляться. Дожди повлияли на количество мёда. Цены, соответственно, растут. Но на фестивале пчеловоды делают заманчивые предложения, да и торг никто не отменял. Проблема в одном — глаза разбегаются.

Не только взрослые охотятся за мёдом, закупаясь на зиму. Тут и там снуют маленькие дегустаторы, влияющие на выбор родителей. Если у взрослых гастрономический интерес к празднику, то дети к хлебу хотят ещё и зрелищ. Желания всех сошлись на площадке Россельхозбанка. Родители могли сами отправиться за покупками, оставив детей под присмотром аниматоров.

В «Молочной стране» в этом году построили Экодеревню. Натуральные, свежие фрукты, ягоды, зелень. Рядом проложили Фермерский бульвар. Мясные деликатесы, сыры, травы. Можно было найти и необычные шедевры гастрономии.