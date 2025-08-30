Все гостиницы Башкирии до 1 сентября должны зарегистрироваться в Росаккредитации

До первого сентября всем владельцам гостиниц, турбаз, кемпингов и санаториев необходимо успеть зарегистрироваться в едином реестре Росаккредитации и пройти процедуру самооценки. Для этого необходимо приложить документы и заполнить их, чтобы присвоить уникальный идентификационный номер.

В случае невыполнения требования федерального законодательства деятельность компании будет приостановлена, а тех, кто не прошёл регистрацию, ждут штрафы: для должностных лиц — до 70 тысяч, для юрлиц — почти до полумиллиона рублей.