В Балтачевском районе Башкирии открыли современный ФАП

В Балтачевском районе построили модульный фельдшерско-акушерский пункт. В деревне Начарово он появился благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения России». Новое медучреждение оснащено по последним современным стандартам.

Пункт построен по требованиям доступности для маломобильных граждан, пожарной безопасности и бережливых технологий. Приём будет проводить молодой специалист — акушерка Лиана Ханипова. В этом году она закончила Бирский медицинский колледж. В числе её подопечных 296 человек, из них — 16 детей.