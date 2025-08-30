В Уфе стартовал юбилейный фестиваль уличных театров «АйдаФест»

В последние выходные лета «Арт-Квадрат» превратился в одну большую сцену под открытым небом. Зрителям представили более 30 спектаклей и шоу от 140 артистов из 13 городов. В программе — клоунада, пластический театр, документальные постановки и иммерсивные акции.

«АйдаФест» проводится в пятый раз и собирает в Уфе артистов, которые превращают город в сцену, а зрителей — в участников. Фестиваль традиционно начался с костюмированного шествия по «Арт-Квадрату». Дальше — два дня театра без кулис и занавеса.