В Уфе состоялся легкоатлетический забег

Все на старт! В Уфе состоялся легкоатлетический забег. В мероприятии могли принять участие все желающие. Они выбрали дистанцию по силам: на три или пять километров.

С позитивным настроем и готовностью покорять километры дистанции на старт вышли 1500 любителей бега. Новый проект спортивного движения страны «Здоровое Отечество» «ЗОбег», прошел в четырех российских регионах, в том числе и в Башкортостане. Республика сразу поддержала идею проведения мероприятия.

Мероприятие «ЗОбег» бесплатное. Для участия в нем нужно было пройти регистрацию, получить стартовые номера, проверить спортивную форму и, конечно, выбрать дистанцию по силам.

Бежали участники в общей группе на время или в свое удовольствие, не обращая внимания на результат. По одному или целой командой. В числе первых финишеров забега на три километра была Анна Кулинич-Сорокина — двукратный серебряный и бронзовый призёр Паралимпийских игр.