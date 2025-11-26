В Уфе состоялся форум молодых психологов

В Башкирском педагогическом университете имени Акмуллы будущие специалисты смогли пообщаться с опытными коллегами. Также на встрече проводили консультации, игры и сессии. Проект профессионального роста объединил сотни психологов.

Эльвира Бунакова, как добрый друг, выслушивает и помогает людям, когда им тяжело. У кого-то стресс, у кого-то проблемы в отношениях. Все хотят, чтобы боль ушла сразу, но часто нужно время, чтобы понять, что на самом деле тревожит. Эльвира помогает своим клиентам довериться ей и увидеть, что открытость и готовность к изменениям – это первые шаги на пути к решению. Специалист работает и с подростками, и со взрослыми, а также оказывает важную поддержку родным участников СВО.

В диалоге с пациентом важна каждая деталь. А как до них дойти, молодые психологи узнали на форуме от профессионалов. Также они могли получить ответы на консультациях, делились своим опытом на сессиях и проводили специальные игры.

На форум психологов приехали 35 экспертов. Они работали с участниками СВО и их семьями, подростками, взрослыми, специалистами, которые занимаются детьми, студентами. Все желающие могли получить консультацию и даже расслабиться на специальных сеансах.