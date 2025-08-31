Общественники рассказали о важности визитов Главы Башкирии в зону СВО

Поездка Главы Башкирии Радия Хабирова в зону специальной военной операции получила высокие оценки от представителей общественности республики. Они подчеркнули значимость таких визитов для поддержки бойцов и укрепления связи между фронтом и тылом.
В ходе рабочей поездки Руководитель региона встретился с военнослужащими полка «Башкортостан», обсудил вопросы поставки беспилотников и иной помощи, а также проинспектировал ход восстановительных работ на подшефных территориях. Кроме того, Хабиров вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе боевых действий.
Фото: Радий Хабиров, Vk