Общественники рассказали о важности визитов Главы Башкирии в зону СВО

Поездка Главы Башкирии Радия Хабирова в зону специальной военной операции получила высокие оценки от представителей общественности республики. Они подчеркнули значимость таких визитов для поддержки бойцов и укрепления связи между фронтом и тылом.

В ходе рабочей поездки Руководитель региона встретился с военнослужащими полка «Башкортостан», обсудил вопросы поставки беспилотников и иной помощи, а также проинспектировал ход восстановительных работ на подшефных территориях. Кроме того, Хабиров вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе боевых действий.

Он — настоящий мужчина. Мы не раз с ним выступали перед батальонами, и я уверен, что только такой метод работы руководителя любого ранга может привести к победе. Наши воины уверены, что социальные вопросы будут решены, а раненые бойцы в госпиталях знают, что им помогут с протезами и другими важными вопросами. Огромные слова благодарности за эту работу.

Сергей Тулин, Герой России, генерал-майор запаса, экс-командир батальонной тактической группой в Чеченской республике

Регулярные поездки Радия Хабирова в зону проведения спецоперации важны и для самих бойцов, которые узнают об обстановке на Родине, передают просьбы и приветы домой, и для нас, тыла, для нашего единения. Сегодня все наше общество сплотилось и помогает фронту.

Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты РБ

Радий Хабиров один из немногих, кто часто ездил в зону СВО и встречается с воинами лично. Такие встречи, где можно пообщаться и задать все интересующие вопросы, очень дороги для ребят. Поэтому они нашего Главу уважают и ценят, доверяют нашей республике, и уже после Победы и демобилизации продолжат работать на благо родного края.

Эльвира Мацкевич, руководитель волонтерского штаб имени генерала Минигали Шаймуратова

Бойцы, с которыми мы общаемся ежедневно, неизменно выражают признательность руководству республики за внимание и помощь, оказываемую как на передовой, так и после возвращения домой. Пристальное внимание и забота о героях — приоритетное направление работы и Радий Хабиров демонстрирует в этом личный пример. Он всегда с бойцами и во всем им помогает.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РБ

Фото: Радий Хабиров, Vk

