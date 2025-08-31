Общественники рассказали о важности визитов Главы Башкирии в зону СВО

Он — настоящий мужчина. Мы не раз с ним выступали перед батальонами, и я уверен, что только такой метод работы руководителя любого ранга может привести к победе. Наши воины уверены, что социальные вопросы будут решены, а раненые бойцы в госпиталях знают, что им помогут с протезами и другими важными вопросами. Огромные слова благодарности за эту работу.

Сергей Тулин, Герой России, генерал-майор запаса, экс-командир батальонной тактической группой в Чеченской республике