В России 1 сентября вступают в силу новые законы

Повышение размера госпошлин, защита от мошенников, запрет на рекламу в заблокированных соцсетях и много другое. С 1 сентября в России в силу вступает ряд важных изменений. Как новшества отразятся на жителях республики?

«Истекал срок водительского удостоверения у моего мужа, и он как раз летом менял права». Тогда супруг Рины Нуриевой и узнал, что уже с 1 сентября сделать это будет в два раза дороже. Теперь размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения в России составит 4000 рублей, а за международное – 3200. Обновить права досрочно решила и сама Рина.

Мне еще оставалось год и три месяца, моим правам. Но я поторопилась все-таки и пошла в ГАИ. Рина Нуриева

О том, что ради экономии бюджета об оформлении прав следует задуматься уже сейчас, Рина Нуриева рассказала подписчикам в своих соцсетях. К слову, некоторых онлайн-платформ изменения с этой осени тоже коснутся. Так, уже с 1 сентября продвижение товаров и услуг в запрещенных в России соцсетях Instagram* и Facebook* станет незаконным. За нарушение блогеру может грозить денежный штраф и даже блокировка аккаунта.

Причем с 1 сентября бизнес будет под запретом не только в некоторых соцсетях, но и на территории садовых товариществ. Теперь здесь нельзя будет размещать магазины, торговые лавки, маркетплейсы, а также сауны, гостиницы и автомастерские. Штраф за такую незаконную деятельность – 1% от кадастровой стоимости участка. Если же официальная денежная оценка не установлена, то штраф составит до 25 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч – для коммерческих организаций. И все же легальная возможность подзаработать остается. Дачникам, по сути, переживать не стоит. Что же будет с предпринимателями, станет известно после вступления закона в силу.

Еще одно первосентябрьское изменение коснется уже сферы банковских услуг и направлено оно на борьбу с мошенниками. А называется такое нововведение «сервис второй руки». За какие именно операции сможет отвечать «вторая рука», клиент банка решит самостоятельно.

Еще одним позитивным изменением с 1 сентября станет доплата за работу в ночное время, а именно с 10 часов вечера до 6 часов утра. Расчет труда в темное время суток следующий: оплата за час дневной работы и плюс 20% от нее. Правила распространяются на всех сотрудников ночных смен, включая также тех, для кого это не основной вид деятельности.