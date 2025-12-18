Радий Хабиров обсудил с Ириной Гусевой подготовку к форуму «Малая Родина – сила России»

Глава Башкортостана встретился с сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Ключевой темой стала подготовка к Региональному дню третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Мероприятие пройдёт в Уфе с 28 по 30 января.

Как подчеркнул Радий Хабиров, Башкортостан готов продемонстрировать достижения в области экономического развития. Ирина Гусева, в свою очередь, отметила, что успешный опыт региона будет включён в общероссийский доклад о состоянии местного самоуправления.