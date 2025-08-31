«Салават Юлаев» выступил на предсезонном турнире Мемориал Ромазана

Минувшая неделя стала заключительной перед началом нового сезона КХЛ. Уфимский «Салават Юлаев» последнюю репетицию провел в Магнитогорске. Там прошел традиционный турнир Мемориал Ивана Ромазана. От первого места команду Виктора Козлова отделило несколько десятков секунд. О выступлении «Салавата» в Магнитогорске и готовности команды к сезону – в нашем сюжете.

Этим летом состав «Салавата Юлаева» серьезно изменился. Сейчас это уже совсем не та команда, которая весной завоевала бронзовые медали. Перед началом чемпионата у тренерского штаба уфимцев было всего пять матчей для того, чтобы проверить новые сочетания. Две игры юлаевцы провели дома против «Автомобилиста», после чего отправились в Магнитогорск.

Мемориал Ромазана на этот раз собрал четыре команды. Две из них местные – «Металлург» и его фарм-клуб «Магнитка». Четвертым участником стал «Барыс» из Астаны. В первом же матче уфимцы встретились с самым серьезным соперником. «Металлург» и без того грозный оппонент, летом еще и укрепился звездными новичками. Несмотря на преимущество, которым владели хозяева турнира, «Салавату» гораздо лучше удавалось реализовывать моменты. Отличный матч провел вратарь Александр Самонов, он отразил 38 бросков по своим воротам. Новичок команды форвард Илья Федотов набрал четыре очка за результативность. В результате победа «Салавата» – 5:2.

Игра против «Барыса» во второй день турнира началась днем. У команды Виктора Козлова было меньше суток на восстановление. Даже перестановки в составе не позволили избежать усталости. На ее фоне уфимцам удалось проявить характер. Уступая по ходу встречи 1:3, «Салават» отыгрался. Но в овертайме победа все же досталась команде из Казахстана.

В заключительном матче турнира «Салават Юлаев» встречался с командой ВХЛ «Магнитка». Именно в этой игре определялся победитель Мемориала Ромазана. Еще в первом периоде счет открыл новичок «Салавата» Прохор Корбит. С таким результатом команды и подошли к заключительной минуте матча. Юлаевцы пропустили две шайбы подряд и упустили и победу в игре и первую строчку в таблице. Но для предсезонного турнира это не самое главное.