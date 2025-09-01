В Башкирии встреча с медведем для рыбака обернулась травмой

В Бирском районе в ночь на 1 сентября на берегу реки Белой в районе села Нижнелачентау двое друзей наслаждались рыбалкой. Внезапно один из них услышал рычание медведя и, испугавшись, убежал, оставив напарника и машину на берегу. Он отправился в деревню за помощью, но связь с другом прервалась.

На поиски пропавшего отправились правоохранители, сотрудников охотнадзора и местной администрации. Спустя два часа мужчину нашли: он сидел в воде, сломал руку при падении с бревна и уронил телефон в воду. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.