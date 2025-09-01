В Уфе житель Оренбургской области помог скрыть тело после убийства

В Уфе суд вынес приговор 43-летнему жителю Оренбургской области, признав его виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года в арендованной квартире в Уфе произошел конфликт между двумя мужчинами, который закончился убийством. Злоумышленник позвонил знакомому и попросил помочь избавиться от тела.

Подсудимый не сообщил о преступлении в правоохранительные органы и предоставил свой грузовой автомобиль «Газель». Вместе они завернули тело в ковер, вывезли его в поселок Красный Коммунар Оренбургской области и оставили в машине.

Информация о преступлении стала известна благодаря владельцу квартиры. Он периодически проверял записи с камер видеонаблюдения, установленных в коридоре, и в итоге обратился в полицию.