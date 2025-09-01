В Башкирии ожесточенный бой двух самцов косули попал на видео

Уникальные кадры предоставил начальник отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии региона Фануз Шарифуллин.

Во время патрулирования в Стерлитамакском районе ему удалось снять на видео напряжённую схватку двух косуль, которая произошла в период гона.

Эксперты пояснили, что такие столкновения — естественная часть брачного поведения, однако они могут привести к серьезным травмам или даже гибели животных. Чем завершилась эта схватка, неизвестно.