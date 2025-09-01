Врачи из Забайкалья спасли жизнь девушке в уфимском аэропорту

В аэропорту Уфы медики из Забайкальского края оказали неотложную помощь девушке, потерявшей сознание. Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, инцидент произошел, когда руководители Читинской и Карымской центральных районных больниц Геннадий Емельянов и Сергей Варванский ожидали свой задержанный рейс.

Фото №1 - Врачи из Забайкалья спасли жизнь девушке в уфимском аэропорту

Услышав крики, врачи поспешили на помощь. На месте без сознания и признаков дыхания оказалась сотрудница кухни, девушка лет 20.

Мы с коллегой сразу начали оказывать первую медицинскую помощь. Я снял свою футболку, свернул её в валик и подложил под плечи и голову девушки, чтобы, на всякий случай, избежать удары об кафель и обеспечить проходимость дыхательных путей.

главврач Карымской ЦРБ Сергей Варванский

Благодаря оперативно оказанной помощи девушка пришла в себя и была передана бригаде скорой помощи для дальнейшего обследования.

Фото: Минздрав Забайкальского края, Vk

