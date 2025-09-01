В Уфе за лето спасли 30 человек

В столице Башкирии официально завершился купальный сезон. В этом году для отдыха горожан и гостей города было открыто 11 официальных пляжей, которые посетили более 191 тысяч человек. Самым популярным среди уфимцев стал пляж на озере Кашкадан — его посетили более 43 тысяч человек.

В запрещенных для купания местах были установлены предупреждающие знаки, баннеры и стенды со спасательным оборудованием. Проведено 912 профилактических рейдов, в результате которых специалисты проинструктировали более 17 тысяч человек.

За лето спасатели вытащили из воды 30 человек, в том числе 8 детей, сообщили в УГЗ города.

С 1 сентября спасательные посты на официальных пляжах закрыты в связи с окончанием сезона.