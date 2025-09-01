В УУНиТ состоялся «Открытый диалог» со 100-балльниками

В Уфимском университете науки и технологий состоялся «Открытый диалог». На встречу были приглашены студенты, поступившие в вуз по итогам олимпиады, набравшие 100 баллов на ЕГЭ или поступившие по целевой программе «Крылья Ростеха».

В новом учебном году УУНиТ принял 14100 студентов, из них 40 стали победителями олимпиад различного уровня. 11 человек набрали по 100 баллов на ЕГЭ. В этом году абитуриенты выбрали в основном направления «Информатика и вычислительная техника», «Психология», «Востоковедение и африканистика» и «Международные отношения».