Премьер-министр Башкирии поздравил школьников Уфы с Днем знаний

На одной из торжественных линеек Уфы школьников поздравил Премьер-министр правительства республики. Андрей Назаров отметил, что в этом году модернизация была проведена более чем в 700 образовательных учреждениях.

Их оснастили современным оборудованием для кабинетов технологии и основ безопасности и защиты Родины. Капитальный ремонт был проведен и в 18-й школе, глава кабмина отметил, что это образовательное учреждение является одним из лидеров по числу выпускников со стобалльными результатами по ЕГЭ.