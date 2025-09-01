В Башкирии стартует производство кроватей для медучреждений

В сентябре этого года крупнейший в Башкортостане производитель медицинской мебели планирует запустить поточный метод сварки для изготовления кроватей. Компания продолжает расширять производство, и вполне вероятно, что станет ведущей, начав выпускать мебель для школ и дошкольных учреждений. Летом прошлого года предприятие «Медстальконструкция» завершило реализацию инвестпроекта по строительству нового производственно-складского комплекса. Какого прогресса добилась компания за год и какие задачи перед ней поставил глава республики?

Где и наносится кромка ПВХ — там деревянная мебель принимает привычный для нас внешний вид. Дальше вырезают нужную форму и на сверлильно-присадочном станке делают отверстия в деталях для последующей сборки корпусной мебели — медицинской и школьной, для установки фурнитуры. На всё про всё — меньше получаса.

В июне прошлого года рядом запустили цех по производству пластиковой мебели. Если раньше комплектующие приходилось заказывать, то теперь компания автономна — не зависит от поставщиков. И скорость выполнения заказов увеличилась, и ассортимент товаров для дома и дачи стал шире.

Тогда и завершилась реализация инвестпроекта по строительству нового производственно-складского комплекса. 600 миллионов рублей, и на площади в 12 тысяч кв. м. установили современное оборудование для выпуска медицинской мебели, развернулась зона для ее хранения и появилось более 200 рабочих мест.

Цех по производству медицинской мебели также огромен, производят всё: от простейших подставок под ноги до операционных столов. Это гидравлическая тележка для перевозки больных. Сейчас она проходит финальный этап — проверку на качество, после чего ее упакуют и она отправится на склад. А дальше, как и остальная мебель, — в медицинские учреждения нашей республики.

Продукцию и оборудование поставляют как в амбулатории, поликлиники и медцентры, так и в крупные больницы, клиники и специализированные стационары региона и страны. «Медстальконструкция» — крупнейшее производство медицинской мебели в республике. Также обрабатывают трубы и балки разных размеров и диаметров. Полный цикл производства полностью автоматизирован. Так, осенью заработает новый корпус в 1000 кв. метров, который запланирован под производство медицинских кроватей.

Помимо этого, компания изготавливает металлическую мебель: шкафы, стеллажи, скамейки и тележки, а также входные двери. Что позволяет удовлетворять любые потребности покупателя и оснащать учреждения «под ключ». С прошлого года предприятие участвует в программе «Профессионалитет», предоставляя для студентов колледжей помещение с оборудованием для учебы и прохождения практики.