За неделю в Башкирии пропали 12 человек

За последнюю неделю в Башкирии пропало 12 человек, среди которых двое детей. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, накануне в Нефтекамске женщина потерялась в садах. Она приехала на автобусе, вышла на остановке и заблудилась в незнакомой местности в темное время суток. К счастью, ее быстро нашли полицейские.

Спасатели напоминают, что перед походом в лес следует сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения. Рекомендуется надеть яркую одежду и взять с собой полностью заряженный телефон, powerbank, свисток, нож, воду и спички в водонепроницаемой упаковке.

В случае потери ориентации не стоит паниковать — лучше оставаться на месте и экономить силы, дожидаясь помощи. Не пытайтесь идти наугад. Звоните по номеру 112 и прислушивайтесь к звукам. Также не стоит полагаться на автомобиль в незнакомой лесной местности, так как он может застрять. Особенно важно учитывать свои физические возможности: пожилым людям и тем, у кого есть хронические болезни, лучше не ходить в лес в одиночку и не уходить слишком далеко.