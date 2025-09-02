Стали известны причины гибели медвежонка, упавшего в Башкирии

30 августа в Башкирии недалеко от поселка Красный Ключ был найден мишка, который предположительно упал со скалы. Руководитель Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» рассказал о печальной судьбе зверя.

Уже на следующий день после падения неравнодушные и волонтёры смогли забрать маленькую медведицу. Специалисты предположили, что мишка упал, так как на скалах заметили маму-медведицу. Пострадавшую обезболили и утром планировали отвезти на обследование. К сожалению, медведица впала в кому и скончалась.

Было принято решение провести вскрытие, чтобы точно установить причину трагедии. По перелому позвоночника и множеству других характерных травм специалисты установили, что медвежонок погиб в результате ДТП.