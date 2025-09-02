В Башкирии за купальный сезон спасли 304 человека

С начала года на водных объектах Башкирии были спасены 304 человека, в том числе 49 детей. За этот же период погибли на воде 60 человек, 43 из них — во время купального сезона. Этот показатель на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном МЧС.

Для обеспечения безопасного отдыха на воде для жителей и туристов в этом сезоне было зарегистрировано 202 пляжа на территории 62 муниципалитетов – что на 28 пляжей больше, чем в прошлом году. Было установлено свыше 2 тысяч спасательных щитов с необходимым оборудованием и порядка 16 тысяч запрещающих аншлагов. На дежурство выставлено 279 временных постов безопасности, силами которых проведено более 50 тысяч профилактических рейдов и распространено свыше 5,5 тысячи памяток.

Наиболее частыми причинами трагедий стали купание в необорудованных местах, отсутствие присмотра за детьми и нахождение в состоянии алкогольного опьянения.