В Уфе активисты выявили нарушения сухого закона в День знаний

Активисты Народного фронта провели контрольную закупку алкоголя. В День знаний, когда полностью запрещена розничная продажа алкоголя, нашлись продавцы, которые, невзирая на закон, продавали продукцию уфимцам.

Так, в магазине «Дворик» в Кузнецовском затоне активно осуществлялась реализация пива. Молодые активисты Народного фронта в рамках проекта «Безопасная республика» провели контрольную закупку. Продавец и ее подруга, по словам общественников, после приезда сотрудников полиции стали хамски вести себя с активистами и советовали «ходить и оглядываться».