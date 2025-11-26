В зоолунапарке Уфы выявили нарушения

Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры Башкирии провели проверки в зоолунапарке «Саванна» в Уфе.
Специалисты выявили нарушения требований к уборке вольеров и территории, утилизации отходов, а также содержания хищников в целом. Сам зоопарк не действует, однако на территории парка содержат 15 львов, три тигра и один леопард.
Прокуратура изучит правоустанавливающие документы, паспорта на животных с отметками о вакцинации и обработках, ветеринарно-сопроводительные документы, журналы об уборке клеток, рациона и режима кормления.
Фото: прокуратура РБ.