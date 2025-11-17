В Уфе активисты выявили магазин, где продавали алкоголь в ночное время

В Уфе поймали с поличным сотрудницу магазина, продавшую алкоголь после 11 вечера. Рейд организовали по проекту «Безопасная республика». Очередную точку обнаружили рядом с районной администрацией.

Алкогольные напитки продавали круглосуточно с вывеской 24 часа, жители дома жаловались на постоянные пьяные крики под окнами. Активисты проекта сделали контрольную закупку – сотрудница продала после 23:00 алкоголь объемом 0,25 литра за 300 рублей наличными без чека. Бутылку положила тайному покупателю во внутренний карман куртки, что и зафиксировали на камеру телефона, после чего вызвали сотрудников полиции, которые взяли объяснительные и составили протокол.