В Уфе разыскивают электросамокатчика, который сбил женщину

Накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как во дворе дома 62 по проспекту Октября неустановленный водитель электросамоката совершил наезд на женщину, шедшую в попутном направлении.

Как сообщили в ГАИ города, после этого водитель покинул место происшествия. По данному факту начато административное расследование. Сейчас сотрудниками полиции организованы оперативно-розыскные мероприятия.