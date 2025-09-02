В Уфе разыскивают электросамокатчика, который сбил женщину

Накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как во дворе дома 62 по проспекту Октября неустановленный водитель электросамоката совершил наезд на женщину, шедшую в попутном направлении.
Как сообщили в ГАИ города, после этого водитель покинул место происшествия. По данному факту начато административное расследование. Сейчас сотрудниками полиции организованы оперативно-розыскные мероприятия.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться в ближайший отдел полиции или в дежурную часть полка ДПС по телефонам: 8 (347) 237-02-02, 237-84-80.