Ударил женщину и подростка: в Уфе осудят агрессора

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинение местному жителю. Его будут судить за хулиганство, разбой и умышленное причинение вреда здоровью.

Фото №1 - Ударил женщину и подростка: в Уфе осудят агрессора

По данным прокуратуры, в апреле 2025 года мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на прохожих. Возле дома на улице Гафури он несколько раз ударил по голове 59-летнюю женщину, а затем подошел к подростку, отобрал у него очки и избил.

Потерпевшие получили травмы разной степени тяжести. Обвиняемый вину признал частично.

Дело передали в Ленинский районный суд Уфы.

Фото: соцсети.

