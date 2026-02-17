Ударил женщину и подростка: в Уфе осудят агрессора

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинение местному жителю. Его будут судить за хулиганство, разбой и умышленное причинение вреда здоровью.
По данным прокуратуры, в апреле 2025 года мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на прохожих. Возле дома на улице Гафури он несколько раз ударил по голове 59-летнюю женщину, а затем подошел к подростку, отобрал у него очки и избил.
Потерпевшие получили травмы разной степени тяжести. Обвиняемый вину признал частично.
Дело передали в Ленинский районный суд Уфы.
Фото: соцсети.