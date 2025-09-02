В Уфе спасатели избавили жильцов квартиры от летучей мыши

В Уфе сотрудникам поисково-спасательного отряда вновь пришлось вылавливать летучую мышь, залетевшую в квартиру. Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Лесотехникума.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты столицы, рукокрылая гостья пробралась в жилище через открытое окно и устроилась под потолочным плинтусом. В течение двух дней она оставалась в своем укрытии и пугала ребенка, издавая ночью шорохи. Когда жильцы заметили необычного соседа, они обратились к спасателям.
Специалисты аккуратно сняли потолочный плинтус, поймали летучую мышь и выпустили её на свободу.
Фото: УГЗ Уфы.