Военкоры из Башкирии показали работу автоматических гранатометчиков

Скрытные и мобильные. Расчеты автоматических гранатомётов поддерживают огнем штурмовые подразделения российской армии в зоне СВО. От момента получения координат противника до развертывания и боевой стрельбы уходят считанные минуты.
На СВО доброволец с позывным «Панда» служит уже больше года. Контакт с Минобороны России подписал вместе со своими друзьями. Долгое время работал на противотанковых ПТУРах под Кременной. Сейчас освоил новую профессию – автоматического гранатомётчика.
Дальность стрельбы АГС – чуть более двух километров. Поэтому работать приходится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. И здесь выполнение приказа зависит не только от опыта гранатомётчиков, но и от исправности орудия.
Расчеты АГС работают не сами по себе. Глаза гранатомётчиков на передовой – операторы разведывательных дронов. Их задача – обнаружить цели и оперативно передать точное местоположение. А дальше уже, как говорится, дело техники.
АГС – это станковый гранатомёт. В отличие от тяжёлой гаубицы, перенести орудие на новую позицию могут всего два человека. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, АГС на самом деле довольно грозное артиллерийское орудие. Расчет из двух человек при грамотной работе, используя весь боекомплект, а здесь находятся 29 снарядов, может накрыть территорию, равную футбольному полю, и остановить наступление вражеской пехоты.
И такие случаи были. В расчетах – опытные бойцы, закалённые боями. Каждый знает свою работу и находится на своем месте. Плечом к плечу изо дня в день гранатометчики передают пламенные приветы противнику и помогают нашим подразделениям продвигаться вперёд.