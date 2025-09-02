Военкоры из Башкирии показали работу автоматических гранатометчиков

Скрытные и мобильные. Расчеты автоматических гранатомётов поддерживают огнем штурмовые подразделения российской армии в зоне СВО. От момента получения координат противника до развертывания и боевой стрельбы уходят считанные минуты.

На СВО доброволец с позывным «Панда» служит уже больше года. Контакт с Минобороны России подписал вместе со своими друзьями. Долгое время работал на противотанковых ПТУРах под Кременной. Сейчас освоил новую профессию – автоматического гранатомётчика.

Конечно же, есть опасность. Для этого нас инструктора обучают, как спрятаться, как уберечься. Прежде всего это «птички», такие как «Мавики» наблюдения. Потом, не дай бог, прилетят камикадзе. Или же миномётный обстрел. От этого от всего нас учат прятаться в первую очередь. Выходить на работу только тогда, когда небо чистое, мы уже подготовлены, наведены отработать и уйти. позывной «Панда»

Дальность стрельбы АГС – чуть более двух километров. Поэтому работать приходится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. И здесь выполнение приказа зависит не только от опыта гранатомётчиков, но и от исправности орудия.

Да, оно очень эффективное. Применяется в основном против живой силы противника и легко бронированной техники. Но хочу отметить, что хоть оно и грозное, но оно достаточно с характером, капризное, вредное. Если ему что-то не понравится в твоих действиях или если ты как за женщиной не ухаживаешь, она тебе об этом намекнёт. позывной «Эш»

Расчеты АГС работают не сами по себе. Глаза гранатомётчиков на передовой – операторы разведывательных дронов. Их задача – обнаружить цели и оперативно передать точное местоположение. А дальше уже, как говорится, дело техники.

Сравниваем с картами местоположение противника. Указываем по рации координаты цели нашим расчетам артиллерии и малой артиллерии. И они, уже зная координаты, наводятся за три минуты и поражают цель. позывной «Архангел»

Выставляем азимут, чтобы ствол стоял по азимуту. Нам задают цель и ее координаты. Мы высчитываем свои направления, выставляем угломер и дальность стрельбы. И всё, наводим. позывной «Мороз»

АГС – это станковый гранатомёт. В отличие от тяжёлой гаубицы, перенести орудие на новую позицию могут всего два человека. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, АГС на самом деле довольно грозное артиллерийское орудие. Расчет из двух человек при грамотной работе, используя весь боекомплект, а здесь находятся 29 снарядов, может накрыть территорию, равную футбольному полю, и остановить наступление вражеской пехоты.