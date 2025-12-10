В Уфе показали работу Школы креативных индустрий

В Уфе работает Школа креативных индустрий, где дети осваивают самые востребованные направления. Здесь творческое хобби – фото, анимацию и диджеинг – превращают в профессию.

В этом учебном заведении из домашнего задания – нарисовать мультфильм или свести песню. В школе креативных индустрий дети от 12 лет пробуют себя в различных направлениях. Они получают знания в области как звукорежиссуры, так и графического дизайна.

Школа креативных индустрий – это федеральный проект «Придумано в России» при содействии Министерства культуры. В стране существует 113 таких проектов, где обучаются 16 тысяч ребят. В республике работает три школы – на базе Уфимского училища искусств, а также в образовательных учреждениях Стерлитамака и Сибая.