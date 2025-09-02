В Башкирии стартовала осенняя сессия Госсобрания

У башкирских парламентариев начинается осенняя сессия. Депутаты Госсобрания приступают к работе. На установочном совещании спикер Курултая Константин Толкачёв обозначил планы и поставил задачи перед законотворцами.

Парламентарии будут работать над инициативами, которые помогут в создании благоприятного инвестклимата в регионе, над гуманным решением вопроса безнадзорных животных, а также в направлении расширения мер социальной защиты жителей республики.

Депутаты планируют работать над совершенствованием как регионального, так и федерального законодательства. По итогам прошлой сессии башкирские парламентарии отправили 12 законодательных инициатив в Госдуму.