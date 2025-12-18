Радий Хабиров поблагодарил депутатов Госсобрания Башкирии за работу в 2025 году

На реализацию 54 мер поддержки участников СВО и членов их семей из республиканского бюджета в прошлом году направлено 13,4 млрд рублей. В этом году мы удвоили объём выделенных средств до 25,5 млрд рублей. В этом году принято четыре закона, нацеленных на поддержку участников СВО и их семей. Три законодательные инициативы направлены в федеральный центр.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан