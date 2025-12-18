Радий Хабиров поблагодарил депутатов Госсобрания Башкирии за работу в 2025 году

Радий Хабиров поблагодарил депутатов Госсобрания за эффективную законотворческую работу в 2025 году. Сегодня состоялось заключительное заседание. Парламент республики активно участвует в формировании федеральной правовой повестки, направив в этом году 17 инициатив в Совет законодателей. 15 проектов законов – в Госдуму.
Глава региона обозначил задачу по подготовке к выборам в Государственную Думу и Уфимский Горсовет, которые состоятся в сентябре 2026 года. Также Радий Хабиров отметил, что приоритетным направлением остаётся решение задач специальной военной операции.
Также депутаты Госсобрания окончательно утвердили бюджет республики на 2026-2028 годы. В следующем году планируются доходы в 316,2 млрд рублей и расходы в 338,7 млрд, что сформирует дефицит в 22,5 млрд рублей. Поступления из федеральной казны увеличились на 2,6 млрд рублей. Бюджет на будущий год сохраняет социальную направленность, сосредотачиваясь на развитии ключевых отраслей республики.