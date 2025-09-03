В Уфе спасатели вызволили застрявших в квартирах детей

В Уфе за прошедшие выходные спасатели два раза выезжали вызволять детей из запетых квартир.
На улице Чудинова два ребёнка 2 и 3 лет закрыли мать в ванной. Малыши остались в комнате с настежь открытым окном. Прибывшие спасатели поднялись на третий этаж с использованием лестницы, проникли в квартиру через окно и освободили маму малышей.
На улице Машиностроителей в квартире заперлись 3-летние близнецы. Родители маленьких хулиганов остались снаружи и никак не могли попасть внутрь. Прибывшие спасатели вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и помогли семье.