В Уфе спасатели вызволили застрявших в квартирах детей

В Уфе за прошедшие выходные спасатели два раза выезжали вызволять детей из запетых квартир.

На улице Чудинова два ребёнка 2 и 3 лет закрыли мать в ванной. Малыши остались в комнате с настежь открытым окном. Прибывшие спасатели поднялись на третий этаж с использованием лестницы, проникли в квартиру через окно и освободили маму малышей.