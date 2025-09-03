В Уфимском международном марафоне примет участие робопёс

Робопёс впервые примет участие в Уфимском международном марафоне 7 сентября. Обученный уфимскими студентами железный питомец присоединится к бегунам и преодолеет дистанцию в 2 километра. В преддверии мероприятия прошла пресс-конференция с участием организаторов марафона.

В этом году он пройдет уже в 11-й раз. Территория забега расширилась, трасса впервые пройдет вокруг «Уфа-Арены». Тема мероприятия – «Звезды сошлись в Уфе». Марафон посетят известные гости.