В Башкирии из-за обильных дождей выставили посты для мониторинга уровня рек

В связи с обильными осадками в северных и северо-восточных районах республики и прогнозом Башгидромета о возможном подъёме уровня воды Госкомитет Башкирии по ЧС выставил временные посты для контроля уровня рек. Они начали функционировать на реках Ай и Юрюзань.

Как сообщил председатель ведомства, посты расположены рядом с деревнями Старомухаметово в Кигинском районе и Чулпан в Салаватском районе.

На данный момент угрозы подтопления населённых пунктов нет. На реке Юрюзань в селе Чулпан уровень воды за последние сутки снизился на 6 см, текущий уровень составляет 242 см, выход реки на пойму 500 см. Уровень воды на реке Ай в селе Метели Дуванского района за сутки увеличился на 8 см и сейчас составляет 210 см, с порогом выхода на пойму в 690 см.