В Уфе наградили призеров Кубка Защитников Отечества

Золото и серебро. В Уфе состоялось торжественное награждение сборной команды Башкортостана – ветеранов СВО, успешно выступивших на Кубке Защитников Отечества в Дзержинске. В соревнованиях участвовали 130 ветеранов СВО из 14 субъектов страны.
Мужчины соревновались в волейболе, стрельбе, пауэрлифтинге, метании ножа и настольном теннисе. Наши спортсмены завоевали три золотые медали. Серебро у команды по волейболу сидя. Наставником команды стал четырёхкратный паралимпийский чемпион Ирек Зарипов.
На церемонии звучали слова благодарности и поддержки. Поздравить спортсменов пришли представители фонда «Защитники Отечества» и региональные власти. Они отмечали не только спортивные успехи, но и силу духа всех участников.