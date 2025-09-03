В Уфе наградили призеров Кубка Защитников Отечества

Золото и серебро. В Уфе состоялось торжественное награждение сборной команды Башкортостана – ветеранов СВО, успешно выступивших на Кубке Защитников Отечества в Дзержинске. В соревнованиях участвовали 130 ветеранов СВО из 14 субъектов страны.

Мужчины соревновались в волейболе, стрельбе, пауэрлифтинге, метании ножа и настольном теннисе. Наши спортсмены завоевали три золотые медали. Серебро у команды по волейболу сидя. Наставником команды стал четырёхкратный паралимпийский чемпион Ирек Зарипов.