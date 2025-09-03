«Салават Юлаев» откроет новый сезон в КХЛ с игры против «Торпедо»

Уфимский «Салават Юлаев» уже в субботу проведет первый матч в новом сезоне. Башкирская команда очередной регулярный чемпионат КХЛ начнет на выезде в Нижнем Новгороде. Команда Виктора Козлова сыграет с «Торпедо».
До начала нового сезона всего несколько дней. В него «Салават Юлаев» вступит совсем другой командой, по сравнению с той, что была всего несколько месяцев назад. Времени на подготовку к чемпионату было не так много. «Юлаевцы» успели провести пять матчей. Тренерский штаб много экспериментировал и просмотрел большую группу молодых игроков. При этом результаты в контрольных матчах уфимцы показали относительно неплохие.
На команду из-за резкого изменения курса трансферной политики этим летом оказывалось большое давление. Мнение, что «Салават Юлаев» не способен решать серьезные задачи, довольно популярно среди хоккейных экспертов. В команде пытаются черпать силы благодаря такому отношению. Доказать себе и окружающим неоправданность низких ожиданий — вот что дополнительно мотивирует игроков.
Среди новичков команды этим летом действительно нет звезд. Но предостаточно игроков, которые настроены всерьез заявить о себе. Среди них можно выделить форвардов Максима Кузнецова, Илью Федотова и Прохора Корбита. Последний провел отличный сезон в ВХЛ, тогда как в московском «Спартаке» почти не получил шансов проявить себя.
На старте сезона у «Салавата» сложный календарь. У команды Виктора Козлова репутация команды, которая лучше играет дома. Но в сентябре в родных стенах «юлаевцы» проведут всего два матча.
6 сентября «Салават» сыграет на выезде с «Торпедо». 8 сентября уфимцы вновь отправятся в Магнитогорск. Первая домашняя игра пройдет 12 сентября. Соперником станет «Автомобилист» из Екатеринбурга.