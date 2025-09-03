«Салават Юлаев» откроет новый сезон в КХЛ с игры против «Торпедо»

Уфимский «Салават Юлаев» уже в субботу проведет первый матч в новом сезоне. Башкирская команда очередной регулярный чемпионат КХЛ начнет на выезде в Нижнем Новгороде. Команда Виктора Козлова сыграет с «Торпедо».

До начала нового сезона всего несколько дней. В него «Салават Юлаев» вступит совсем другой командой, по сравнению с той, что была всего несколько месяцев назад. Времени на подготовку к чемпионату было не так много. «Юлаевцы» успели провести пять матчей. Тренерский штаб много экспериментировал и просмотрел большую группу молодых игроков. При этом результаты в контрольных матчах уфимцы показали относительно неплохие.

Были хорошие матчи, и были матчи, где мы могли бы сыграть лучше. Плюс хороший опыт получили молодые ребята. Мы посмотрели новые сочетания игроков. Пищи для размышлений было достаточно. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

На команду из-за резкого изменения курса трансферной политики этим летом оказывалось большое давление. Мнение, что «Салават Юлаев» не способен решать серьезные задачи, довольно популярно среди хоккейных экспертов. В команде пытаются черпать силы благодаря такому отношению. Доказать себе и окружающим неоправданность низких ожиданий — вот что дополнительно мотивирует игроков.

Конечно, для нас это даже лучше. Это мотивация, это больше работы. Сезон — это большой марафон, где мы стараемся каждый матч. Выполнять задачу тренера и больше работать, потому что находимся в такой ситуации. Будем попадать в плей-офф. Денис Ян, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Среди новичков команды этим летом действительно нет звезд. Но предостаточно игроков, которые настроены всерьез заявить о себе. Среди них можно выделить форвардов Максима Кузнецова, Илью Федотова и Прохора Корбита. Последний провел отличный сезон в ВХЛ, тогда как в московском «Спартаке» почти не получил шансов проявить себя.

Я был очень рад. Потому что это все равно другой уровень. В «Спартаке» мне, к сожалению, не давали играть в КХЛ. Но я думаю, что показал хорошие результаты. Поэтому я очень рад был, когда появилась возможность и то, что этот переход состоялся. Прохор Корбит, нападающий ХК «Салават Юлаев»

На старте сезона у «Салавата» сложный календарь. У команды Виктора Козлова репутация команды, которая лучше играет дома. Но в сентябре в родных стенах «юлаевцы» проведут всего два матча.

Какой есть календарь — такой есть. Смысл жаловаться? У нас и команды все топовые, что дома, что на выезде. Нам придется потрудиться. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»