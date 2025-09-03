Спасатели Уфы эвакуировали с реки Белой мужчин на плавучем доме

В Уфе два любителя активного отдыха застряли на понтоне посреди реки Белой. Как сообщили в УГЗ города, мужчины отправились в сплав на плавучем доме, стартовав от Кузнецовского затона в направлении Бирска. Однако преодолеть удалось лишь около 5 км: маленькая лодка, буксировавшая плавучую конструкцию, не справилась с сильным боковым ветром, из-за чего понтон сел на мел.

На помощь оперативно прибыли спасатели. Они сдернули понтон с мели и начали буксировку вниз по течению. Перед узким проходом под мостом к операции подключился второй катер — это было необходимо для безопасности, так как в этом месте курсируют теплоходы.

Экипажи благополучно провели понтон между автомобильным и железнодорожным мостами, после чего пришвартовали его в заливе в районе Нижегородки. Общая протяженность буксировки составила более 8 км.